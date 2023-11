Den uhyggelige registreringen på et sykehus i Gaza

– Den rettsmedisinske patologen lager en rapport som forsegles, og sendes til kontoret for pasienthåndtering. De er ansvarlige for å føre korrekt data inn i databasen som er koblet til Helsedepartementet, sier Nahed Abu Taaema.Ansatte i kontoret for pasienthåndtering lager en oppføring med detaljene om hver «martyr» før informasjonen blir lagt inn i databasen.

Torsdag i forrige uke offentliggjorde helsemyndighetene i Gaza navnene på 7.000 palestinere som er drept siden starten på krigen 7. oktober. Etter det har dødstallene steget til mer enn 8.300, ifølge Hamas-regjeringen. De aller fleste drepte er sivile.Formålet med å offentliggjøre navnelisten var å øke troverdigheten etter at den amerikanske presidenten Joe Biden stilte spørsmål ved dødstallene fra Hamas.

For den 24 år gamle ambulansearbeideren Rizk Abu Rok er det å frakte sårede og døde en daglig rutine. Men ingenting kunne forberede ham på det som skjedde søndag for en uke siden.Abu Rok rykket ut sammen med ambulanseteamet fra Røde Halvmåne da de fikk beskjed om at Rio Cafe i Khan Yunis var rammet i et bombeangrep. Han dro med vissheten om at både faren og andre slektninger hadde søkt ly ved kafeen.

– Da jeg kom til sykehuset, sprang jeg til intensiven og fant faren min. Han hadde hodeskader. Jeg visste med en gang at han var død, forteller Rizk Abu Rok.Ambulansearbeideren kollapset og måtte roes ned av sykepleiere. Etter en pause gikk han tilbake til intensiven for å se om andre slektninger var der.

