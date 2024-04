Den tidligere Manchester United-spilleren snakker om økonomiske problemer

Den tidligere Manchester United -spilleren skal ha tjent rundt 650.000 norske kroner i uken på sitt beste, men i fjor kom nyheten om at han var slått personlig konkurs . I podkasten til Ben Heath åpner han om opp om de økonomiske problemene. – Når du tjener mye penger, trenger du de rette folkene rundt deg. Det vil jeg si er noe jeg ikke hadde, sier Brown i podkasten.

– Det er en lang historie som jeg ikke vil gå i detalj på, men det handler om ting som skjedde for lenge siden med visse investeringer og at jeg som ung gutt ble involvert i ting jeg ikke forsto konsekvensene av. Det er noe mange gjør, og så kom det til et punkt i fjo

Manchester United Økonomiske Problemer Personlig Konkurs

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Omar Berrada bytter jobb fra Manchester City til Manchester UnitedManchester City-direktøren Omar Berrada overraskende bytter jobb og blir med byrival United. Han tar med seg kunnskapen om hvordan man bygger opp og leder verdens beste klubb. Dette er et sjokk for City-spillerne og et varp for Sir Jim Ratcliffe som ønsker å raide rivalene. Forhandlinger pågår om å hente inn Jason Wilcox fra Championship-klubben Southampton.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Fellainis mareritt-overgang til Manchester United: 'Det var den verste sesongen i karrieren' -Marouane Fellaini ble hentet til Old Trafford fra Everton i 2013. David Moyes hadde fått det ærefulle oppdraget å ta over etter Alex Ferguson, Fellaini fikk

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Svært sannsynlig Harry Maguire snart kan slippe å bære den 'tunge' Manchester United drakta -Det er få ting som holder den tidligere Manchester United kapteinen på Old Trafford. - Det er et år mindre igjen av kontrakten og dermed mindre lønn å

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Manchester United går for Aston Villa stjerne som endelig får den anerkjennelsen han fortjenerManchester United kollaps mot Chelsea i går kveld ender i praksis deres svake håp om å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League. - Femte plass kan

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Ole Gunnar Solskjær: – Vi bør heie frem suksess i næringslivetDen tidligere Manchester United-manageren ser flere likheter mellom lederstruktur i idretten og i næringslivet.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Marouane Fellaini - Det var et marerittDen tidligere Manchester United-profilen åpner opp om tung debutsesong.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »