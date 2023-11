Den rungende tausheten

Straffeforfulgt er derimot journalisten Assange, som har publisert sannferdig informasjon om vestlige myndigheters krigsforbrytelser, korrupsjon og tortur i den skitne krigen mot terror. Akkurat nå risikerer han å bli utlevert til USA for å sone resten av sitt liv i et amerikansk fengsel under uberettigede anklager om spionasje.

Norske medier som Dagbladet, Aftenposten og Morgenbladet nøt godt av Assange og WikiLeaks sine publiseringer. Forsidene briljerte den gang med de revolusjonerende og opprivende funnene som belyste krigens sanne ansikt i Midtøsten.

Mon tro hva denne uviljen mot å støtte en journalistkollega, en revolusjonerende representant for ytringsfrihet og pressefrihet, bunner i? Ettersom mediene i utgangspunktet representerer folket og ikke makten, har de historisk spilt en vesentlig rolle i utfallet av politiske saker. Den veldokumenterte folkelige opinionen mot Vietnamkrigen ble brukt som våpen mot amerikanske myndigheter i sin tid.

WikiLeaks har gitt oss muligheten til å kikke mektige aktører i kortene og stille statsautoriserte forbrytere til ansvar. «En stat uten innsyn er en stat umulig å kritisere og derfor umulig å forandre», proklamerte Assange før han ble frarøvet muligheten til å snakke.

