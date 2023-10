Den nye politikertypen som aller helst sier ja til seg selv

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er et lite utdrag fra et intervju med Christine Meyer (H), den nye byrådslederen i Bergen – hun du vet som hadde vært byrådsleder i ca. 14 sekunder før hun forlot valgløftet om å legge den mye omtalte Bybanen over Bryggen.Intervjuet ble publisert i VG denne uken, og er et meget godt og avslørende intervju. Vi begynner her:

Æsj – ja, tenk å måtte mene noe. Da risikerer du jo at folk er uenig med deg. Et annet sted i intervjuet vil journalisten vite mer om dette, og spør den ferske byrådslederen om det finnes noen prinsipper hun ikke er villig til å bryte for å få makt? headtopics.com

Svarer altså Høyres fremste representant i Norges nest største by, som til overmål har bakgrunn som professor i strategi og ledelse ved NHH, Norges Handelshøyskole i Bergen. Jeg skal også ta høyde for at hun er blitt misforstått, at hun hadde en dårlig dag, at hun ikke mente det slik det framstår i VG.

Ut gikk for eksempel en bonde fra Lurøy, og inn kom en advokat og en psykolog – høyt utdannede folk, noen av dem også med familiebakgrunn fra den nye, politiske «klassen».Om vi ser tilbake til tidligere tider, for eksempel til epoken som utspiller seg i den nye TV-serien «Makta» på NRK, ser vi utviklingen enda tydeligere: headtopics.com

