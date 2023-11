Den amerikanske sentralbanken holder renten uendret

Ved vurdering av veien videre for den amerikanske pengepolitikken vil komiteen fortsette å overvåke innkommende informasjon og implikasjonene av denne.Dagens rentemøte er et såkalt mellommøte, der sentralbanken ikke publiserer nye prognoser.Fed har tidligere signalisert at man vil komme til et punkt hvor det er mulig å gå mer forsiktig frem.

I september var det 9,553 millioner ledige stillinger. På forhånd var det ventet 9,25 millioner, ifølge Trading Economics. Fredag kommer nye tall fra jobbmarkedet med rapporten «Nonfarm payrolls», som viser hvor mange arbeidsplasser som ble skapt utenfor landbruket i oktober.

