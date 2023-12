Demonstrasjoner for støtte til Gaza

16. desember ble det avholdt flere støttemarkeringer for sivile ofre for krigen i Gaza. Vi ville vise empati med alle ofrene, at bombingen må stanse og at vi trenger en forpliktelse til tostatsløsning, dialog og toleranse. Arrangørene anså imidlertid dette som for ekstremt. Vi har også før 7. oktober engasjert oss i palestinernes sak og tross kompleksiteten alltid støttet en tostatsløsning. Vi har vært fredsaktivister.

Nå kan vi ikke lenger engasjere oss av frykt for vår egen sikkerhet og fordi vår stemme og vår eksistens blir sett som en provokasjon





vgnett » / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Demonstrasjoner for Gaza i NorgeDet ble arrangert demonstrasjoner til støtte for Gaza over hele landet sist lørdag. Arrangørene anså dette som for ekstremt.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Eksperter: Flere drept i Gaza enn det som er kjentMinst 18.400 palestinere er drept i Israelske angrep, ifølge helsedepartementet i Gaza. Noen mener tallet er for høyt. Andre eksperter tror det er altfor lavt.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

IHF-topp Hassan Moustafa vil vurdere å endre VM-trekningen: – Vi må gi noe til arrangøreneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Sjokkerer fotballverden: – Det er så sykt man tror det erByen har vært mest kjent for Game of Thrones. Nå ryster fotballklubben gigantene.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Demonstrasjoner over hele landet: Aksjonerer utenfor Burger King og Starbucks13.000 var til stede under en Gaza-demonstrasjon i Oslo lørdag. Nå har en del av dem samlet seg på Oslo S.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Her gjør Kenneth (44) seg klar til å sove ute i kulden– Man lærer seg teknikker for å takle det. Som å slappe av. Det hjelper mot kulden.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »