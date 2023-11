Demonstrasjon for Palestina på Oslo Sentralstasjon

I ettermiddag demonstrerte over hundre personer på Oslo Sentralstasjon. Flere av demonstrantene var tilknyttet Aksjonsgruppen for Palestina og lå på gulvet i avgangshallen dekket av hvite laken. Gruppen demonstrerte for umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas. Aksjonen var over klokka 17.00.

Israel og Palestina: Likpose-demonstrasjon på Oslo SRundt 100 personer demonstrerte på Oslo S under ettermiddagsrushet tirsdag. Demonstrantene lå på gulvet i hvite laken for å symbolisere drepte på Gaza.

Israel/Gaza-krigenDemonstranter spiller døde under en markering på Oslo Sentralstasjon.

Israel/Gaza-krigenDemonstranter spiller døde under en markering på Oslo Sentralstasjon.

Palestinaaktivister på Oslo SLå som tildekkede lik utover gulvet: Palestinaaktivister vakte oppsikt med demonstrasjon på Oslo S tirsdag ettermiddag.

