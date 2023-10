Demonstranter stormet «Skal vi danse»-sendingen

Under lørdagens Skal vi danse stormet to demonstranter scenen under gruppedansen til parene Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen, og Aslak Maurstad og Marianne Sandaker.

To kvinner dukket plutselig opp på skjermen, med to plakater de forsøkte å vise fram til TV-kameraene. – Først og fremst må vi bare adresse det som skjedde på gulvet her nå. Det var noen demonstranter her med «stopp oljeletinga». Det var ikke planlagt, sa dansedommer Morten Hegseth etter dansen var rundet av.

Samtidig ga han skryt til danseparene for at de fortsatte dansen til tross for ubudne gjester på parketten.

Demonstranter stormet Skal vi danseSiste nytt fra Dagbladet: Demonstranter fra Stopp Oljeletinga tok seg inn på parketten under lørdagens Skal vi danse-sending. Anne (25, student) og Frida (29, sykepleier) svin... Les mer ⮕

Oljedemonstranter stormet scenen i «Skal vi danse»Konkurransen tilspisser seg under Halloween-kveld og kvartfinale. Fire par kjemper om å sikre seg plass i neste ukes semifinale. Midt i en gruppedans dukket oljedemonstranter opp. Les mer ⮕

Israel-demonstranter okkuperte Grand Central StationSiste nytt fra Dagbladet: Mange hundre demonstranter fylte den svære jernbanestasjonen Grand Central i New York i protest mot Israels krigføring mot Gazastripen. Det skapte ka... Les mer ⮕

Helene Spilling med stikk til Morten Hegseth under Skal vi danseIrettesatte dommeren. Les mer ⮕

Proffdanseren med stikk mot «Skal vi danse»-dommeren på direkten:Måtte irettesette dommeren etter dansen. Les mer ⮕

Kvartfinale i «Skal vi danse»: Nettavisen triller terning!Det er bare fire par igjen i konkurransen, og i kveld skal det kjempes om plass i semifinalen. Følg med på mine terningkast underveis! Les mer ⮕