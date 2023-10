Demonstranter stormet russisk flyplass

En rekke russiske Telegram-kanaler melder om opptøyene søndag kveld.. Et titall personer skal ha stormet rullebanen, skriver den uavhengige russiske nettavisa Meduza, som på Telegram omtaler aksjonen som «antisemittisk».. Befolkningen i Dagestan er overveiende muslimsk..

Russiske Izvestia meldte først om flere tusen opprørere nær flyplassen, som skal ha stilt med anti-israelske plakater og ropt slagord til støtte for Palestina.. Klokka 19.45 melder Reuters at flyplassen er stengt for både ankomster og avganger som følge av personer i rullebanen. Planlagte ankomster vil bli omdirigert til andre flyplasser.. Dagbladet oppdaterer saken!.

