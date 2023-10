Demokrati og folkestyre koster cirka 400 millioner kroner

Kall det reversering eller bakstreversk eller bruk hvilken som helst negativ beskrivelse du måtte ønske. Det blir ikke nødvendigvis riktigere av den grunn. Og Senterpartiet vil stå på sitt og kreve folkeavstemning i Søgne og Songdalen uansett hvor høyt du roper.

Tanken om en kommunesammenslåing i sør burde med det være død, selv om Kristiansand gjerne ville slå seg sammen med de to (mye) mindre kommunene. Under saksutredningen til Stortinget ble det likevel lagt til grunn at to av tre av kommunene ønsket sammenslåing. Dermed ble de tre tvangssammenslått til storkommunen Kristiansand – med 85 mot 84 stemmer.Senterpartiet var den tydeligste motstanderen av den borgerlige reformen.

Ordføreren i Kristiansand er kanskje han som bråker mest, enten han heter Jan Oddvar Skisland og kommer fra Arbeiderpartiet eller Mathias Bernander og er Høyres nye ordfører i kommunen. Loven sier i dag at kommunestyret må godkjenne folkeavstemninger og innbyggerhøringer om oppløsning av kommunen. Dermed har Kristiansand makta i saken. headtopics.com

Les mer:

Dagsavisen »

- Over 400 færre politiårsverk i distriktene under MehlSiste nytt fra Dagbladet: Etter at Emilie Enger Mehl (Sp) ble justis- og beredskapsminister, har det blitt 414 færre politifolk i distriktene. Da regjeringen tiltrådte i oktob... Les mer ⮕

Over 400 færre politiårsverk i distriktene under MehlSynspunkt? (Åpen for alle) Les mer ⮕

Norgesrekord på nesten 400 kilo: – Det er helt uvirkeligThomas Tangen Flem (34) måtte jobbe hardt før han fikk den enorme fisken på land. Les mer ⮕

Oversikt: Best rekkevidde til 400 000 kronerPå jakt etter en elbil med lang rekkevidde uten å sprenge budsjettet? Her er fem høyaktuelle kjøp til rundt 400.000 kroner. Les mer ⮕

Full stans i Norwegians sak mot staten – regningen vokserRetten har stanset saken mellom flyselskapet og staten om et klimagebyr på 400 millioner kroner. Efta-domstolen kobles på, og saken blir dyrere. Les mer ⮕

Åtte arbeidstakere ble kullosforgiftet på jobb. Men fylkeskommunen vil ikke betale boten på 400.000 kronerFylkeskommunen mener de som byggherre ikke kunne forhindret det som skjedde, og har klaget på boten. Les mer ⮕