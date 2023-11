Demokrati eller terrorstyre

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: Grønt tilbakeslag, eller bare demokrati?Grønt tilbakeslag, eller bare demokrati?

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Er kravet foreldet?- Saken er antakelig helt unik i norsk rett, mener advokat Øystein Myre Bremset, til venstre, som representerer Obos Prosjekt sammen med Fredrik Backer, i midten. Til høyre daglig leder i Obos Prosjekt, Kjell Magne Brobakken.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

TV2SPORT: Genialt eller Norges største idrettsskandale?Flere Oslo-klubber er kritiske til Ekeberg-prosjektet og etterlyser tall og dokumenter. Nå stilles det spørsmål om Idrettstoppers troverdighet.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

: Trenger vi en teknologidrevet stat eller et innovativt samfunn?Digitaliseringen av Norge kan lett bli en ren teknologidebatt. Men det er det innovative samarbeidet på tvers av forvaltning og samfunn, som driver utviklingen fremover.

Kilde: | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nesten 100 døde eller savnet etter orkanen i MexicoSiste nytt fra Dagbladet: Antallet døde eller savnede etter orkanen Otis, som traff den mexicanske feriebyen Acapulco forrige uke, har steget til nesten 100, ifølge delstatsmyn...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: For Israel er det nå eller aldriMen verden tviler: Er det overhodet mulig å bekjempe Hamas en gang for alle?

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕