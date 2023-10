Demokraten blir Dagsavisen

Lørdag 28. oktober 2023 blir en ny dato i Demokratens over 117 år lange avishistorie – skrevet i. Den siste. En til tider hard kamp mellom Fredrikstads to lokale abonnementsaviser er over. Et endelikt for byens nummer-to avis som har kjempet i et tøft lesermarked, mot en solid og dyktig konkurrent.

I 1906 kom Smaalenenes Social-Demokrat på gata første gang. Med egne redaksjoner i Halden og Sarpsborg opprinnelig en partiavis for Arbeiderpartiet i Østfold. Etter andre verdenskrig har Demokraten alltid vært nummer-to avis.

Selv om Demokraten i noen år pustet konkurrenten Fredriksstad Blad i nakken, har det vært en årelang og tøff kamp. Opp- og nedturer. Men uten tvil er det ansattes fightervilje som har holdt liv i avisa. Opptatt av å få fram flere stemmer i den lokale debatten, avsløre, belyse og stille kritiske spørsmål til makthaverne. Kommentere og forklare. Opplyse, glede og helt sikker også til tider irritere. Men aldri være likegyldig. headtopics.com

Medieeksperter har flere ganger gitt Demokraten dødsdommen. Gjort til skamme med iherdig innsats av alle ansatte, støtte fra lojale lesere og ikke minst med tålmodige eiere. Endring av papiravisformat, søndagsutgave og reduksjon til tredagers papirutgave – det har skjedd mye i løpet av noen tiår. Men ikke like raskt som overgangen til digital lesing. Hvor også «papir på nett» ble lansert i Demokraten for bare 13 år siden. Presentert i en nyhetsartikkel på følgende måte: «Nå kan du lese Demokraten i elektronisk form». E-avis, altså.

I 2012 kjøpte A-pressen Edda Media. Konkurransetilsynet mente oppkjøpet ville begrense konkurransen i Fredrikstad, noe som medførte at A-pressen la Demokraten ut for salg. Nye eiere ble Agderposten Medier, Tanke Media og Rogalands Avis. Dagsavisen kjøpte sju år senere Fredrikstad-avisa Demokraten fra Agderposten Medier. headtopics.com

