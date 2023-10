Dembélé kan være på vei til Real Madrid

Da Xavi overtok Barcelona i 2021, var det om å gjøre å kvitte seg med dødvekt, hente inn toppklasse-spillere som passer inni Xavi-fotballen, hente opp de største talentene fra akademiet – og få fart på spillere med uutløst potensiale. Ousmane Dembélé hørte definitivt til i den siste gruppen. I løpet av tiden under Xavi, vokste Barca-floppen til å bli en av trenerens viktigste i angrepet.

PSG trykket på ukjøpsklausulsknappen på 50 millloner euro, og vips var Dembélé i Paris før sesongstart. Etter få måneder med den franske landslagsspilleren har PSG-eierne allerede begynt å angre.Dembélé sluttet å produsere så fort han dro på seg PSG-drakta. To assists på 10 kamper er ikke det Ligue 1-klubben betalte nesten 600 millioner kroner for.har PSG-ledelsen allerede mistet tilliten til den franske vingen.

Det Barcelona-baserte mediet hevder Dembélé-agent Moussa Sissoko har begynt å sende signaler til La Liga-gigant om at klienten hans kan bli tilgjengelig. Giganten det dreier seg om er ikke Barcelona, men Real Madrid. headtopics.com

Los Blancos skal forsterke angrepslinja, Dembélé har i perioder vist verdensklasse i La Liga under Xavi, for Real kan franskmannen også være en brikke til å bringe kompisen, Kylian Mbappé, til klubben neste sommer.For Xavi å først miste Dembélé, for så å se ham dukke opp i El Clasico på feil side, vil definitivt gjøre vondt.

