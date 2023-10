Delvis måneformørkelse kan observeres i Norge

Det er snakk om en delvis måneformørkelse, da en liten del nederst på måneskiven vil ligge i skyggen fra jorden. Dette er den eneste måneformørkelsen vi vil kunne observere i Norge i år.

– Formørkelsen kan faktisk sees i hele Europa og Afrika, pluss store deler av Asia, og noe av Oseania. Det avgjørende blir været, sier astronom Jan-Erik Ovaldsen til NTB.– Nå på lørdag ligger ikke de tre himmellegemene helt på linje, så månen «bommer» litt på jordskyggen. Siden bare en bit av månen kommer inn i skyggen, kaller vi det enkelt og greit en delvis måneformørkelse, sier Ovaldsen.

Neste gang man kan observere en formørkelse fra Norge blir 8. april 2024. Da vil en liten, delvis solformørkelse kunne observeres på Svalbard.

Les mer:

vgsporten »

Nyhetsstudio - Delvis måneformørkelseSiste nytt fra Dagbladet: På lørdagskvelden har du mulighet til å observere en delvis måneformørkelse fra hvor som helst i Norge så lenge skyene ikke ødelegger for deg, skriver... Les mer ⮕

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Måneformørkelse Se opp natt til lørdagEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Den vonde fortellingen fra det moderne NorgeSumaya Jirde Ali ble alvorlig syk av rasisme. Nå har hun skrevet bok som illustrerer rasismens ødeleggende makt, en livbøye til seg selv og alle andre. Les mer ⮕