Ødegaard-scoring til ingen nytte – West Ham slo Arsenal ut av ligacupen

Ødegaard har startet på benken i Arsenals to siste kamper som følge av en hofteskade. Han kom inn på 0-3 og reduserte like før slutt, men nærmere kom ikke gjestene.Rice fikk en god dose applaus fra hjemmefansen da han løp ut på gressmatta. Han var kaptein da West Ham gikk til topps i conferenceligaen sist sesong.Selvmål

Begge lag var skarpe i innledningen og skapte hver sin gode mulighet etter fem minutter. Deretter utviklet det seg til en stillingskrig. West Ham tok ledelsen etter et kvarters spill. Bowens hjørnespark var godt slått, og inne i feltet var White feilplassert og stanget ballen i eget nett i klareringsforsøket.

Arsenal løftet seg etter baklengsmålet, men greide ikke sette West Ham under særlig stort press. Hjemmelaget skapte også sjanser til å doble ledelsen.West Ham var skarpe også i starten av 2. omgang, og etter fem minutter lå ball nummer to i nettet bak Aaron Ramsdale.

Nayef Aguerd slo en langpasning oppover i banen, der Kudus tok den flott ned på første touch og banket den i lengste hjørne på svært vakkert vis. Hjemmelaget fortsatte å presse Premier League-toeren, og etter en time var det Bowens tur til å juble.

Vingen sto i returrommet etter et angrep og banket ballen mot mål. Den fikk så en retningsendring i Jakub Kiwior, som satte Ramsdale ut av spill. På overtid scoret endelig bortelaget da Ødegaard ble spilt gjennom i feltet og satte ballen sikkert i mål.

