«Debatten» viste hvor dårlig det står til med norsk politi

«Debatten» i går skulle ta for seg løsninger på hvordan samfunnet skal takle de økende problemene med ungdomsvold og gjengkriminalitet. Det fikk vi ikke.Ungdomsvolden øker over hele NorgeI TV-programmet dokumenterte Fredrik Solvang at ungdomsvolden har økt kraftig i nesten alle politidistrikt. Samtidig har antallet ansatte politifolk i Norge gått ned – mens 500 ferdig utdannede politifolk ikke har en jobb som politi.

Anders Magnus Anders Magnus har vært journalist i over 40 år, og har blant annet vært utenrikskorrespondent for NRK på tre kontinenter: Afrika, Asia og Amerika. Siste utstasjonering var Washington DC, hvor han dekket mesteparten av Donald Trumps regjeringstid - og starten på Jo Bidens.

Men vi fikk ikke høre om hvilke nye grep som må tas for å snu utviklingen. Grunnen: De vanskeligste temaene ble ikke tatt opp til diskusjon. Ungdomsvolden i skolen henger nøye sammen med utviklingen av kriminaliteten. Lokalpolitikeren Sarah Gaulin fra Arbeiderpartiet kjenner godt til disse problemene, med sin bakgrunn fra Søndre Nordstrand i Oslo. På Facebook skriver hun:

Programmet kunne med fordel invitert inn en ekspert på slik organisert kriminalitet, slik at vi seere kunne få en klarere forståelse for hvilken sterk motstander våre naive samfunn står overfor. Gjerne en ekspert som også kunne fortalt hvilke tiltak som må til for å bryte disse kriminelle organisasjonenes økende makt og innflytelse.

