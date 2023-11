Debatt: Kristine røper hvem som er de mest irriterende kundene på matbutikken

Du som går helt i din egen verden, som ender opp med å ikke svare når jeg spør om du skal ha pose. Du som bruker flere minutter på å grave frem kortet ditt som du kunne funnet frem når du sto i køen i kassen.

Dette er til deg som selv om du ser at jeg er opptatt og holder på med f.eks. å fylle på varer, går i kassen. Selv om du skal betale med kort og vet veldig godt hvordan selvskanningskassen fungerer ... Og vet du ikke hvordan den virker? Spør meg! Jeg viser deg gjerne!

Som butikkmedarbeider møter Kristine Frotvedt mange hyggelige mennesker, men også noen som går helt i sin egen verden.deg som bruker den samme unnskyldningen hver gang du velger å gå i kassen istedenfor selvskanningskassen (som jeg vet du kan operere). Nei, kjære deg. Jeg mister ikke jobben fordi du velger å gå i selvskanningskassen istedenfor.

Dette er til deg som himler med øynene og svarer meg frekt når jeg må kontrollere deg i selvskanningskassen. Beklager hvis det automatiske systemet som jeg ikke har kontroll over, valgte deg ut for kontroll.

Det skal ALDRI gjenta seg, og huff så leit det er for deg som må bruke de få sekundene ekstra av livet ditt på at jeg må skanne inn noen av varene dine på nytt. Du må ha det fælt, du.Dette er ogsådeg som «skal bare» når det er ett minutt igjen til vi stenger, og vi er greie nok til å la deg gå og handle, selv om vi vil hjem etter en lang arbeidsdag. Du vet – vi har liv, vi og.

