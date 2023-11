De som prøver å vinne, er ikke velkommen på Åråsen

For LSK-supporter Trym Hogner er valget enkelt. Vålerenga-nedrykk trumfer seier over Sandefjord hver dag i uken. – Normalt sett hadde jeg ikke sagt det slik. Vi ønsker jo selvsagt å ha de derbyene, de er viktige. Men når Geir Bakke gjør det han gjør … Så fortjener de ikke bedre.

Det hele toppet seg da Lillestrøm-supporterne heiste opp en tifo, da lagene møttes, hvor Bakke var karikert.Sarpsborg 08 (B), Stabæk (H), HamKam (B) og Tromsø (H). – Få ham ned. Hadde ikke Bakke dratt til dem, så kunne de fått kvalikplassen og stresset med det, men nå ønsker jeg dem ned. Så får dem komme opp etter en sesong, så får vi litt ekstra hype rundt derbyet, sier Tony Johansen.Kommer med stikk til LSK-fansen: – Tenker mer på VIF enn LSK

