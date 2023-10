De 25 beste vinkjøpene på Polets novemberslipp

Artikkelen fortsetter under annonsen 2300 nyheter gjør novemberslippet til et av de største på Polet i år. Og denne gangen er det et skikkelig bra slipp også.

Med mengder av køskapende viner som kundene kommer til å løpe mann av huse for. Det er også årsaken til at det virkelig er vanskelig å velge ut de 25 beste kjøpene, selv etter 1500 smakte viner.

