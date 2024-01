David de Gea vurderte å legge opp etter Manchester United-exit

Sju måneder har gått siden David de Gea ble hedret med «Golden Glove»-prisen i Premier League for 2022/23-sesongen. Siden den gang har det skjedd mye – eller lite om du vil – rundt den spanske stjernekeeperen. I sommer forlot han Manchester United etter at partene ikke ble enige om en ny kontrakt og han ble erstattet av den tabbeforfulgte André Onana. Til tross for å ha vært blant Manchester Uniteds viktigste og beste spillere i en årrekke, forsvant De Gea stille ut døren.

Han har blitt koblet med en rekke klubber etter exiten, som FC Bayern og Newcastle, men 33-åringen står fortsatt uten klubb. Nye detaljer om «mysteriet»Nå kommer det nye opplysninger om situasjonen til den spanske burvokteren. Overfor The Athletic forteller kilder tett på De Gea at han vurderte sterkt å legge opp i sommer. Da det heller ikke kom noen fristende tilbud, vurderte han igjen å legge hanskene på hyll





Nettavisen » / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ekspertene slakter Manchester United etter intern avsløring:Gary Neville, Roy Keane og Jamie Carragher er alle enige om at det ikke er akseptabelt.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Hardt ut mot Manchester United-kaptein Bruno Fernandes:«Den patetiske oppførselen hans gjør ham til selve symbolet på alt som er galt i Manchester United», hevdes det om stjernen i England.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Manchester United-fiaskoen vekker reaksjoner: – José Mourinho hadde rettSisteplass, fire poeng og 15 baklengsmål ble fasiten for Manchester United i Champions League. Men er det egentlig et sjokk? Ikke ifølge José Mourinho.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Manchester United-kollapsen: – Det største problemetNår Liverpool og Manchester United barker sammen søndag er det to klubber med et vidt forskjellig utgangspunkt som møtes.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Liverpool fordømmer bussangrep mot Manchester UnitedLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Manchester United om Superligaen: – Har ikke endret meningLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »