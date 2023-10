Datteren og barnebarnet sitter fast i Gaza: – I natt får jeg ikke sove

– Vi er så redde. Vi har forsøkt å få tak i dem, men verken Lana eller noen andre svarer. Verken på telefon eller over internett.

Ifølge en talsperson i det israelske militæret skal de utvide angrepene både på bakken og fra luften. Det rapporteres om voldsomme eksplosjoner.Lana er bare én av 200 norske borgere – 100 av dem barn – som er innesperret på Gaza uten mulighet til å komme ut på grunn av blokaden som Israel og Egypt har innført. Ingen personer slipper ut, kun noen få lastebiler med nødhjelp slipper inn.

– Da vi snakket sammen i går, avtalte vi å ha kontakt i dag etter jobb. Det klarte vi ikke. Vi prøvde andre familiemedlemmer, men de svarer heller ikke. Vi har snakket med folk i Egypt og Tyskland, men ingen har fått tak i dem. Vi er så redde, sier Abed. headtopics.com

ØKER ANGREPENE: Fredag kveld bombes det kraftig flere steder i Gaza. Bildet viser en eksplosjon etter et israelsk luftangrep nord på den åtte kilometer brede landstripen.– Heldigvis bombes det ikke akkurat der de bor. Da jeg snakket med henne i går hørte jeg lydene av bomber og smell.

– Hun forteller at alt de gjør, er å vente. De kan ikke gå mer enn noen meter ut av huset. De mangler brød og de er mange som bor i samme hus. De bare venter og venter.Marte Heian-Engdal ved Senter for internasjonal konfliktløsning, NOREF, sier til VG at det å kutte telefon- og internettkontakt mest sansynlig er et tegn på at bakkeinvasjonen nærmer seg. headtopics.com

– Det har også akutte alvorlige konsekvenser for helsearbeidere som skal rykke ut og brann- og redningsmannskap som ikke får meldingene om hvor folk trenger hjelp.

