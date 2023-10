Datteren (1) døde etter ryggeulykke: – Jeg kommer ikke til å tilgi meg selv

Lørdag 1. april i år var en vanlig dag. Familien på fire gjorde seg klare for middag hos et annet familiemedlem. Påskeferien var så vidt i gang.Som vanlig gikk faren først ut for å klargjøre bilen til resten av familien. Han forklarte at han var sikker på at datteren var inne.

Han beskriver oppkjørselen som litt kronglete, og at bilen måtte manøvreres ut før den kunne rygges ut på veien. I løpet av noen få sekunder ble familiens liv snudd på hodet. Den lille datteren på omkring halvannet år hadde kommet seg ut av huset og havnet under bilen.Senere samme dag døde hun av skadene.ikke å ta ut tiltaltehvis det er spesielle grunner til det.I sin vurdering til statsadvokaten gjorde Vigerust rede for hvorfor i en lang vurdering. Men saken kom rett i retur.Faren ble samme dag tiltalt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død.

– Det er statsadvokatens avgjørelse, ikke min. Men det er ikke noe problem med avgjørelsen, sier Vigerust.– Det er et ønske om en klar avgjørelse i retten. Det er det som er årsaken, forklarer Vigerust. headtopics.com

– Det er ikke ofte slike saker kommer opp i retten. Er det rett og slett for å teste en slik sak i rettssystemet? – Det er nok veldig greit med et tydelig signal fra en domstol på om man har overtrådt en regel her. Det kan jo være tryggere for alle parter at det er en domstol som gjør dette, i stedet for en politiavgjørelse. Sånn sett er det en god løsning, sier Vigerust.Politiet mener faren ikke har vært aktsom nok da han rygget bilen. I retten erkjente faren straffskyld etter tiltalen mens han kjempet for å holde igjen tårene.

– Han klandrer seg selv. På tross av hva han føler, må retten vurdere om det foreligger straffbar uaktsomhet, sa hun.Politiadvokat Vigerust la i retten særlig vekt på to punkter: Hvorfor faren ikke brukte ryggekameraet og hvorvidt faren oppfattet at ytterdøren til huset sto åpen.På rettens første dag hadde Vigerust foreløpig ikke tatt stilling til hva slags straff han vil be om. headtopics.com

Les mer:

vgnett »

Tatt på sengaHopptrener Alexander Stöckl (49) til Dagbladet: - Jeg visste at jeg skulle få noe, men ikke dette. Les mer ⮕

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å stå i detJosefin Winther ble mor på syvende forsøk. Nå gir hun ut dagboken og sangene hun skrev underveis. Les mer ⮕

Altamann vant i Vikinglotto: – OiOi, jeg vet ikke helt om jeg tror på degMann i 70-årene vant 1,6 millioner. Feirer med noen glass vin – til helga. Les mer ⮕

– Jeg så ikke en eneste strøbil før jeg var i KanebogenKnut Andre Øymo kjører daglig mellom Bjerkvik og Evenes. Det som møtte ham på Snubba onsdag morgen gjorde ham skremt. Les mer ⮕

Når mamma har en kul jobb, vil datteren også ha detEn teleporteringsmaskin er i ferd med å bli konstruert på gulvet i Oljemuseet, sammen med en tidsmaskin. Oppfinnelsene gjør at vi sove lenger om morgenen og kjøre mindre bil. Les mer ⮕

Oslo Børs stiger svakt etter resultatrush: Nel og Elkem fallerBørsen preges av lavere oljepriser og resultater fra flere tungvektere i morgentimene. Telenor og Storebrand stiger markant. Les mer ⮕