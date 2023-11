Datatilsynets Meta-regler utvides og gjøres permanente

Forbudet støttes av Datatilsynet, som tidligere fant Meta skyldig i ulovlig behandling av personopplysninger.behandler personopplysninger for atferdsbasert markedsføring ulovlig på Facebook og Instagram.

Datatilsynet ba derfor Det europeiske personvernrådet (EDPB), om en avgjørelse der atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram utvides til hele EU/EØS. EDPB stiller seg nå bak forbudet og gjør det permanent.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll enDatatilsynet er svært bekymret for den ulovlige sporingen, overvåkningen og profileringen som skjer på Facebook og Instagram.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud ovenfor Metas europeiske hovedkontor i Irland. Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde, skriver Datatilsynet.

Meta har sagt seg uenige i at saken løftes til europeisk nivå. Selskapet mener blant annet at Datatilsynets vedtak er ugyldig og at tilsynet ikke har hjemmel til å be om en bindende avgjørelse fra Personvernrådet.

Videre peker Meta på at de snart vil be brukerne om samtykke før personopplysningene brukes til atferdsbasert markedsføring.

