Datasenteret på Kalberg, er langt bedre enn sitt rykte

Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt hvem kunden til det planlagte datasenteret vårt er, men vi har signert en taushetserklæring, og kan ikke si hvem kunden er, skriver sjefen for Green Mountain, Svein Atle Hagaseth (bildet) i dette innlegget.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvorfor må det bygges på Kalberg, er et spørsmål som går igjen. Strøm, riktig geografisk beliggenhet og kommunikasjonslinjer er de viktigste kriterier for valg av lokasjon for datasenter. Kalberg oppfyller alle.At datasentre ikke skaper arbeidsplasser, er en seiglivet myte om bransjen. Mange forbinder datasentre med kryptomining, eller tror at datasenter driver med IT og kan outsource arbeid til lavkostland. Green Mountain gjør ingen av delene.

På Kalberg tenger vi elektrikere, kjølemontører, rørlegger, sikkerhetsfolk og mekanikere – fagfolk som skal sjekke, vedlikeholde, sikre og styre et høyteknologisk anlegg som aldri kan ha nedetid. Søknaden behandles og legges frem for politisk behandling, hvor et flertall bestemmer utfallet. Green Mountain har stor respekt for denne prosessen. Hvis det ikke går vår vei, så respekterer vi det. headtopics.com

500 mennesker skal ha sitt arbeidssted på Kalberg og få sin lønn fra oss, kunde eller en av våre faste tjenesteleverandører. Den arbeidsgaranti vi har gitt på 500 årsverk i tilknytning til datasenteret i full drift, er for å synliggjøre overfor politikere og innbyggere at dette er reelt.

Tomten vi ønsker å bygge på er ikke verdifull matjord. Den består av grasjord som ble flyttet hit på 2000-tallet fra flere ulike byggeprosjekter, som også grunneier Tore Kalberg har forklart i NRK og iVi har avtale om å flytte grasjorden til en annen bonde i Time kommune som skal bruke den til nydyrking og trenger både økt produksjon og større spredeareal. headtopics.com

