Danske brødre kjøper Notts County og fortsetter opprykket

De danske brødrene som eier League Two-klubben var ikke vanskelige å be, deres side av historien ble raskt lagt ut av klubbenAlexander og Christoffer Reedtz kjøpte Notts County i 2019, forrige sesong bar det på opprykk til League Two. Klatringen ser ut til å fortsette. Denne sesongen ligger Notts County på en sterk andreplass (tre poeng over Wrexham).

-Selv om vi er lei for å skuffe Swift-fansen i klubben vår, blir vi nødt til å avvise historien. Det er bestemt ikke noe ondt blod mellom oss og Taylor, men på et så spennende tidspunkt for oss og klubben kunne hun sikkert i sine villeste drømmer ikke ha trodd at vi ville selge klubben, skrives det fra klubben.

Les mer:

Sporten_com »

Notts County ilte ut da det ble kjent Taylor Swift kjøper klubbenTaylor Swift er en aktiv kvinne. både på musikkarenaen og nå også fotballarenaen. Weekend Sport mente på fredag de hadde fått nyss om at Swift var på god vei til å kjøpe Notts County av selskapet Football Radar. Les mer ⮕

Stor­fangst på danske­båten: – Dette er ikke noe vi ser hver dag(Åpen sak) Tollerne sier det er et veldig uvanlig beslag. Les mer ⮕

Madonna slaktes i DanmarkDe danske anmelderne lar seg ikke imponere av Madonna. Les mer ⮕

Tatt på sengaHopptrener Alexander Stöckl (49) til Dagbladet: - Jeg visste at jeg skulle få noe, men ikke dette. Les mer ⮕

Avfeier rykteDen engelske fotballklubben Notts Countys eiere sier de ikke har noen planer om å selge klubben til popstjernen Taylor Swift. Les mer ⮕

Overrasket over gamleklubben: - Mye som må gjøresTidligere Rosenborg-spiller Alexander Søderlund mener Rosenborg er langt fra å være der de en gang var. Les mer ⮕