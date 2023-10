Danny Ings sier nei takk til å bli klubbens best betalte gjennom tidene

Trolig har Danny Ings noe i bakhånd i og med at han, i følge The Athletic-journalisten David Ornstein har takket nei til en ny kontrakt som ville gjort han til tidens beste betalte Southampton spiller.

Spissen skal være tilbudt en avtale på 4-nye år. Ings er allerede med sine 82,500 euro i uken klubbens best betalte, hvor mye som ligger i det nye tilbudet. – Det er bare et år igjen av avtalen med 28 åringen som er særdeles populær, Danny Ings er sterkt ønsket av både den røde og blå delen av Manchester.

Ings skal angivelig ha et ønske om å prøve seg på et høyere nivå. – Southampton skal sitte igjen med penger for spissen må de selge han denne sommeren, ellers kan han forlate klubben gratis i 2022.Ings har scoret 41 mål på 91 kamper i Premier League for Southampton. headtopics.com

? EXCL: Danny Ings turns down new 4y contract at Southampton. Deal would’ve made him best-paid player in

