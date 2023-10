Daniel Sturridge i kanonform satser på La Liga-debut!

Etter bare 16 kamper for Alexander Sørloths tidligere klubb, Trabzonspor, er Sturridge invitert til ferieøya Mallorca.var engelskmannen med på trening for nyopprykkede Mallorca. Det sies ikke noe hva bakgrunnen for invitasjonen er, men logikken tilsier at La Liga-klubben har planer om å bruke Sturridge for å styrke troppen nok til å holde seg i øverste divisjon.

Sturridge har vært klubbløs siden mars 2020, etter at den tyrkiske klubben kansellerte kontrakten på grunn avmed å bli bedre enn jeg var før. Jeg trener så intenst at prestasjonene mine er bedre enn for åtte år siden. Jeg er eldre, jeg har mer kunnskap, kroppen min er i god form.

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕

Lisa fra Fyllingsdalen vil redde «woke»– Jeg er usikker på om det går an å redde «woke», men det er viktigere enn noen gang å være det, sier Lisa Esohel Knudsen. Les mer ⮕

Hypp på Barcelonas midtbanejuvel allerede før Gavi knuste siste rest av Norges EM-håpDet er klart alle er opptatt av hvordan det går med Norges-EM kvalifisering langt ut over våre grenser. (!) Vi liker å tro det. Les mer ⮕