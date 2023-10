Daniel Radcliffe om sønnen: – Han er utrolig

Den britiske filmstjernen letter ikke altfor ofte på sløret om privatlivet, men på TV-showet «Today With Hoda and Jenna», forklarte Radcliffe at han stortrives med farsrollen.– Jeg mener at en del folk sa til meg at «bare du kommer deg gjennom de seks første månedene, så blir det bedre». Men jeg har faktisk kost meg disse første seks månedene, forklarer 34-åringen.

Også amerikanske Erin Darke er skuespiller, kjent fra flere filmer og serier, blant annet serien «Good Girls Revolt».i 2019 fleipet Radcliffe om at det ville bli vanskelig å forklare et eventuelt fremtidig barn hvordan han og mamma møttes.

– Det vil bli en helsikes historie å fortelle, på grunn av det rollefigurene gjør med hverandre, uttalte han – og utbroderte en intim scene fra filmen.Paret har ikke røpet navnet på barnet, og de har heller ikke vist frem bilde. headtopics.com

Radcliffe er i disse dager aktuell med et nytt TV-prosjekt. Han er nemlig produsent for dokumentarfilmen «David Holmes: The Boy Who lived», som handler om Radcliffes egen Potter-stuntmann, som

