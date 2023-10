Dagligvaregigant stengte 38 butikker: Vil ikke si hvor

Norgesgruppen har det siste året stengt 38 butikker i kjeder som Kiwi, Joker, Spar, og Nærbutikken. Men Norgesgruppen ønsker ikke å si hvor disse butikkene ligger.Dette får dagligvareforsker Alexander Schøll til å reagere.

Les også Har stengt 29 butikker: – Vi gråter sammen med kundene våre Stenger straksEn av butikkene som straks skal stenge er Joker Ullerøy. Den har vært i drift i mer enn ett hundre, men nå er det altså slutt.

Butikken som har vært i familiens eie siden 1915 har slitt med økte kostnader. Prisbevisste kunder har heller ikke vært positivt for den lille Joker-butikken.Butikken ligger 20 minutter sørvest for Fredrikstad og har til nå klart seg blant annet på hyttekunder.– Ja det er klart. Jeg har alltid hatt lyst til at butikken skulle kunne drives videre, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.Det samme har seks Spar-butikker måtte gjøre. headtopics.com

– Og så er en konkurs eller en nedleggelse, der er det ofte ligger mange historier bak, det kan være mange ulike grunner til det, som vi sentralt ikke har noen lyst til å nøre oppunder, sier han. – De må få håndtere den kommunikasjonen selv, i stedet for at vi lager en liste fra oss som vi distribuerer nasjonalt. Når dette kommer på trykk i Nettavisen så blir det plukket opp av Amedia og så har du det over hele landet. Det er ikke vår jobb å spre en sånn type liste, sier Rømmerud.

– Nærbutikkene i distriktene er svært viktig for folk, og det skaper stort engasjement når de blir lagt ned eller trues med nedleggelse, sier han. – Vi ser en klar dreining mot lavpris. Butikker som Extra og Kiwi er vinnere og vokser i antall butikker. Disse butikkene trenger flere kunder enn nærbutikkene for å være lønnsomme, sier dagligvareforsker Alexander Schjøll.– Dreiningen mot lavpris blir definitivt forsterket av dyrtid og høye matpriser. Det gjør at folk er villig til å bytte butikk og kanskje kjøre litt lenger. headtopics.com

