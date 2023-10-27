Dagens unge har mindre tæl enn tidligere generasjoner

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Norveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyorNorveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyor. Sağlık yetkilileri, öncelikli gruplara aşıların verilmeye başlanacağını duyurdu. Aşının dağıtımı, pandeminin kontrol altına alınması ve normal hayata dönüş için umut veriyor. Les mer ⮕

Rusya Büyükelçiliği, Norveç'teki anma töreninde yaşanan krans olayını kınadıNorveç'in sınır kasabasının Sovyet kurtuluşunun 79. yıl dönümünde Rusya'nın konsolosu, uyarılara rağmen anma töreninde krans koymaya devam etti. Belediye başkanı, Rus kransını başka bir yere taşıdı. Rusya Büyükelçiliği, bu olayı Rusofobi, saygısızlık ve kurtuluş askerlerinin anısının küçümsenmesi olarak nitelendirdi. Les mer ⮕

Norveç'te Lewiston'daki katliamın zanlısı hala aranıyorMaine eyaletinin Lewiston kasabasındaki bir kitle katliamının zanlısı olan Robert Card'ı (40) bulmak için yoğun bir av devam ediyor. Card, eski bir asker, silahlı ve tehlikeli olarak kabul ediliyor ve psikiyatrik bir birimde tedavi görmüştür. Katliam, önce Just-In-Time Recreation adlı bir bowling salonunda, yerel saatle 19.00'da gerçekleşti. Orada bir kadın ve yedi erkek olmak üzere sekiz kişi öldürüldü. Şüpheli daha sonra Schemengees Bar & Grille Restoranına gitti. Orada yedi erkeği öldürdü. Üç kişi hastanede öldü. En az 13 kişi ciddi şekilde yaralandı. Lewiston kasabasında en az 18 kişinin hayatına mal olan korkunç kitle katliamından 48 saatten fazla bir süre geçti ve bölge sakinleri korku içinde yaşamaya devam ediyor. Polis şefi Ryan McGee, 'Tam güçle aramaya devam ediyoruz. Bunu tamamlayacağız. Bir şekilde' diyor. Polis şu anda katilin muhtemelen intihar etmiş olabileceği bir teoriden hareket ediyor. Card ile konuştuğunu söyleyen bir kaynağa göre, mektup Card'ın canlı bulunmayı beklemediğini gösteriyor ve bu nedenle olası bir intihar mektubu olarak yorumlanıyor. Polis şefi, 'Tüm olasılıklardan hareket ediyoruz ve tüm olası izleri araştırıyoruz' diyor ve daha fazla ayrıntı vermek istemiyor. Bu, polisin Card'ın hayatta olup olmadığını veya hala kaçak olup olmadığını bilmediği anlamına geliyor. Ölü veya diri bulunana kadar tehlikeli ve silahlı olarak kabul ediliyor. Les mer ⮕

Norveç, FN'nin ateşkes çağrısını reddediyorNorveç, İsrail'in Hamas'ı Naziler ve IŞİD gibi ortadan kaldırmak istediğini belirterek BM Genel Kurulu'nun ateşkes çağrısını reddetti. 120 ülkenin desteğiyle alınan Gazze karar tasarısı bağlayıcı olmadı. Hamas'ın silahlı kanadı, Cebeliya ve Beyt Hanun'da İsrail kara birlikleriyle çatıştığını açıkladı. Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkeler çekimser oy kullandı. Les mer ⮕

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekiyorNorveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekerek, uluslararası insani hukuka saygı göstermesini ve acil yardımın girişine izin vermesini talep ediyor. Les mer ⮕

Norveç'te İsrail'e karşı duruş eksikliğiNorveç'te İsrail'e karşı net bir duruş sergileyen politikacıların az olması ve medya kuruluşlarının çatışmayı yeterince haberleştirmemesi eleştiriliyor. Les mer ⮕