Da Robert (46) så Nav-boligen, tok han kontakt med Petter:

UVERDIGE BOFORHOLD: Petter Nyquist besøker Robert André Halfvarsson som ble bosatt i hyttebrakken på bildet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

HYTTEBRAKKE: Petter Nyquist titter sjokkert inn i boligen som ble tildelt Robert André Halfvarsson på Danebo utenfor Larvik. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 – Jeg ble forbannet da jeg så bildene av der Robert skulle bo. Bokstavelig talt så blir du jo pisset på. Jeg blir dritforbanna når jeg ser hvor skittent og fælt det var der. Takket være den positive «driven» Robert har, så kan det være at han kommer gjennom oppholdet der. Men i mange andre tilfeller som vi vet om, så er ikke dette veldig bra for en person som prøver å komme seg videre i livet, sier Nyquist til TV 2.

GOD STØTTE: Petter «Uteligger» Nyquist hjelper og støtter Robert André Halfvarsson med hans vanskelige bosituasjon. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 246-åringen har ruset seg helt fra ung alder, og hadde en vanskelig oppvekst. Han har vært rusfri over mange år, og i den perioden jobbet han som varmepumpe-installatør, var gift og levde et A4-liv med hus, bil og båt. headtopics.com

Men med slike boforhold han har havnet i nå, blir det vanskelig fordi det er mange rusavhengige i området. Det finnes mange historier hvor rusavhengige blir plassert i alt fra telt til brakker, slik Robert André Halfvarsson opplevde.– Jeg er imponert over motivasjonen til Robert, og at han klarer å holde seg så behersket. Man blir puttet i en situasjon som er vanskelig for de aller fleste, og klarer å reise seg igjen. Robert, som har så tydelig motivasjon, trenger ikke mer motstand.

