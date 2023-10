Da Arabia og Kina var i krig

Imperiene hadde følt hverandre på tenn­ene lenge.

I vest, med hovedstad i Kufa, lå Abbasidekalifatet som strakte seg fra Marokko til Pakistan; i øst, med hovedsteder i Xi’an og Luoyang, lå Tang-dynastiet, som på sin side strakte seg fra Korea til Aralsjøen. Sentral-Asia var området de begge ønsket kontroll over. I 751 møttes de i et stort slag i elvedalen Taraz i dagens Kirgisistan.

