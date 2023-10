Da 16-åringen ble knivstukket ville han ha hevn

En 16-åring skulle bare ut i friminuttet. En mann skulle bare ta koronavaksine etter trening. En familie skulle bare feire nyttårsaften. Alle ble ofre for grov vold eller trusler med våpen – utført av ungdommer som bor på Oslos østkant.

I videoen under ser man hvor de ulike voldshendelsene fra dommene fant sted, hva slags vold som ble utført og hvor i Oslo voldsutøverene bor: Han stikker 16-åringen totalt fire ganger i overkroppen. Ett av stikkene borer hull i brystveggen. På venstre underarm får 16-åringen en 12 centimeter lang hudflenge, før 15-åringen blir dratt bort fra offeret av sin egen bror.

Oslo-politiets statistikk viser en dobling av anmeldelser av bæring av kniv/annet våpen fra januar til september i år sammenlignet med samme tid i fjor. – Det kan lett bli en eskalering om noen tar i bruk kraftigere våpen. Det som har begynt med knyttneven, har blitt til kniv, så til machete og til slutt til skytevåpen. Utfordringen er at når noen flytter grensene følger også andre etter for å beskytte seg, sier han. headtopics.com

Blant meldingene ungdommene sender seg imellom på Whatsapp skriver de om rambos, som betyr machete, ifølge politiet. Et halvt år senere vifter 16-åringen med en skarpladd revolver med fire patroner på Hellerud skole, mens livredde elever som har kulturdag på skolen, løper unna. Og i mai 2023 blir den samme 16-åringen dømt for å ha gjemt en halvautomatisk ladd pistol utenfor bostedet sitt i bydel Alna, kommer det frem av dommene fra Oslo tingrett.

Dommene viser også at det ofte er flere aktører fra samme område som utøver eller ser på volden, og at én voldshendelse gjerne fører til en kjede av flere hendelser.Rashid Rasool, erfaringskonsulent i Forandringshuset. Å være ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo er blant bakgrunnsfaktorene som ser ut til å gi en ekstra risiko for gjentatt kriminalitet. headtopics.com

