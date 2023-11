Dømt til 12 års fengsel: Drapssak fra 2010 gjenopptas

FORSVARER: Advokat Tom Barth-Hofstad hos Elden Advokatfirma forsvarer mannen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Saken har vært gjennom alle rettsinstanser. Han er glad for at den blir gjenopptatt, og nye bevis har kommet frem.

– Når kommisjonen først tok tak i det, er vi glad for at de har sett på bevisene vi har kommet med. Det vitner om at kommisjonen kan gjøre godt arbeid, men ikke på den måten de burde gjøre i form av hurtighet.Kommisjonen, som har gjennomført åtte avhør, var delt i vurderingen av gjenåpning av saken.

– Flertallet, bestående av fire medlemmer, la blant annet vekt på at domfeltes nevø sin forklaring åpnet opp for et annet hendelsesforløp enn det retten la til grunn og som domfelte ble dømt for, skriver de.

Flertallet la også blant annet vekt på forklaringen til en av de sentrale etterforskerne av saken i 2010. – Hun uttalte blant annet at saken etter hennes vurdering aldri ble ferdig etterforsket og oppklart. I likhet med de to andre profesjonelle aktørene som ble avhørt, pekte hun også på svakheter ved avhørene som ble tatt av domfeltes søster, skriver kommisjonen.

– I vurderingen av om vilkårene var oppfylt, så flertallet også hen til at det bevisbildet som ble presentert for retten trakk i litt ulike retninger.– Mindretallet var enig med flertallet i at domfeltes nevø sin forklaring er et nytt bevis i saken. Etter mindretallets oppfatning syntes imidlertid ikke beviset egnet til å føre til gjenåpning sett i sammenheng med de øvrige omstendigheter og bevis i saken, heter det i kommisjonens vurdering.

