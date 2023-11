Døde etter et fall

En domstol i Berlin bøtela tennisstjernen med 475.000 dollar i den aktuelle straffesaken. Ifølge domstolen var han anklaget for psykisk vold og for å ha mishandlet en kvinne under en krangel i mai i 2020. I en pressemelding fra domstolen kommer det fram at Zverev ikke vil godta boten. Dermed vil saken havne i retten etter at domstolen har foretatt flere avhør av de involverte partene.

Advokatfirmaet Schertz Bergmann, som representerer Zverev, sier i en uttalelse at Zverev avviser anklagene som er rettet mot ham, og at det er begått prosedyremessige uregelmessigheter i saken. Trusselnivået i Sverige vurderes i øyeblikket til graden fire på en skala som går til fem. Nå skjerpes sikkerheten ytterligere rundt idrettsarrangementer.

To svenske statsborgere ble skutt og drept i sentrum av Brussel i forkant av EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige nylig. Ytterligere én svenske ble såret.Gjerningsmannen hadde fått avslag på asylsøknader i Belgia, Sverige, Norge og Italia og bodde ulovlig i Belgia. Han var kjent for det belgiske politiet.Italienske Fabio Grosso er ved godt mot etter at fotballtilhengere kastet steiner mot Lyon-bussen søndag. Ni personer ble pågrepet etter angrepet.

– Dette kunne endt i tragedie, og det var det absolutt for sporten og alle som elsker den. Jeg håper av hele mitt hjerte at vi kan ta lærdom av dette. Takk for all støtte. Nå fokuserer vi på veien videre,– Disse uakseptable handlingene, preget av dumskap og hat, har ikke noe med sport å gjøre. De må utryddes med største besluttsomhet av alle aktører, offentlige og private, som virkelig elsker idretten, skrev hun.

