Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro advarer mot farlige implikasjoner av generativ kunstig intelligens

Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro retter en kraftig advarsel mot de transformative og potensielt farlige implikasjonene av generativ kunstig intelligens (GenAI) i cybersikkerhetslandskapet. Trend Micro forutser en betydelig økning i sofistikerte og teknologisk avanserte cybertrusler i 2024 som følge av AI-utviklingen. Disse inkluderer en ny bølge av komplekse sosiale manipulasjonstaktikker og identitetstyveri, alle drevet av generative kunstig intelligens-verktøy.

Cybersikkerhetsselskapet understreker behovet for økt årvåkenhet og avanserte beskyttelsesstrategier for å stå imot de nye cybertruslene som utnytter generativ kunstig intelligens for å omgå tradisjonelle sikkerhetstiltak





