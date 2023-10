Coop: Håvet inn 60 milliarder på kundene: – Lei av anklagene

TØNSBERG (Nettavisen): 100 dager ut i jobben ramlet 60 milliarder kroner ned i fanget til Philipp Engedal. Penger Ola og Kari nordmann har lagt igjen i Coops matbutikker på melk og brød.

Coop Extra sto for mer enn 30 milliarder av inntjeningen. Takket være lavpriskjedens suksess befester Coop seg fortsatt som den nest, største dagligvareaktøren i Norge. Dårligere totalresultat enn fjoråret, vipper ikke den ferske direktøren av pinnen. I tiden fremover vil de fortsette å satse på egne merkevarer som Xtra, Coop, Smak og Änglamark.Politisk oppvaskMen, milliardene fra nordmenns handlekurver klinger ikke godt i alles ører. Dette er penger som næringsminister, Jan-Christian Vestre (Ap), nå har satt under lupen.

– Hele bransjen er mistenkeliggjort, og samfunnsdebatten har endt i en polarisering der alle skylder på alle, sier han.– Jeg mener bransjen er seriøs og samarbeidsorientert, som gjør veldig mye bra for den norske forbruker og samfunnet for øvrig, sier han. headtopics.com

Les også Har stengt 29 butikker: – Vi gråter sammen med kundene våre – Vi må slutte å snakke hverandre ned– Vi snakker hverandre ned, vi burde heller snakke hverandre opp. Da får man et dårlig omdømme.

– Bransjen er ikke tjent med at noen skal ha skylda. Vi må ha kundefokus, slutte å skylde på hverandre og fokusere på det som er relevant for kunden, sier han.Den ferske konsernsjefen går ikke med på at han er streng, men tydelig på hva han står for og mener. headtopics.com

Les også Frykter straff fra Coop og Norgesgruppen: – Alvorlig – Lav forbrukertillitMen det er ikke første gang Coop-sjefen setter sine bein i dagligvarebransjen. Fra 1999 var han ansatt i Ica. Her var han åtte år i jobben med logistikk-ansvar for svenskenes satsing i Norge.– Mest overraskende er den lave forbrukertilliten, den er spesiell tøff akkurat nå.

