Colombias regjeringsadvokat: Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappet

– Fra det øyeblikket regjeringsadvokatens kontor fikk vite om kidnappingen av foreldrene til den colombianske spilleren Luis Díaz i Barrancas-sektoren i, som skriver at de får saken bekreftet av lokalt politi, ble Díaz foreldre kontaktet av væpnede menn på en bensinstasjon i Barrancas i distriktet La Guajira lørdag.– Støtter leteaksjonen etter foreldrene til fotballspilleren Luis Díaz, som skal være ofre for kidnapping.

Liverpool-helt fikk sparken i Saudi-ArabiaLiverpools tidligere storscorer Robbie Fowler (48) varte i kun åtte kamper som hovedtrener i saudiarabiske Al-Qadsiah. Les mer ⮕

Mohamed Salah er nå større enn Torres, Suarez, Fowler og OwenSouthampton startet best og satte press på Liverpool med 1-0 i etter ni minutter. Så malte Liverpool-maskinen over hjemmelaget. Keita, Salah og Jordan Henderson sørget for at drømmen om Premier League-trofeet lever i beste velgående. Denne kvelden gjorde også en av Liverpool-spillerne legendarisk. Les mer ⮕

Glem United, Haaland er perfekt for LiverpoolDet er fortsatt flere United-supportere som sliter med å akseptere at Solskjær ikke klarte å overtale sin fotballdisippel til å spille for 'den største klubben i verden'. Skal vi tro Fabio Capello, var det uansett ikke perfect match. Les mer ⮕

Harry Kane klarte nesten å ødelegge søndagskvelden for LiverpoolTottenham fikk røre ballen 30 prosent av kampen. Da sier det seg selv at Liverpool gikk seirende ut fra Anfield denne søndagskvelden. Les mer ⮕

18-åring var årsaken til at Liverpool droppet treningskamp18-åringen startet i Chelsea, men flyttet over til rivalen 2014. Nå dreier det seg bare om Liverpool, men dette hindrer ikke andre å forsøke seg på å lure spilleren ut av landet. Rhian Brewster har en lysende fotballfremtid foran seg. Les mer ⮕

Ubeseiret! Robbie Fowler får likevel sparkenDet må ligge noe mer bak sparkingen av Liverpool legende Robbie Fowler enn resulatene på banen. Mannen som av Liverpool fans ble omtalt som 'gud' er kjent for sine mange mål og skandaler. I sommer tok Robbie Fowler over Al-Qadsiah i den saudiske andredivisjonen. Les mer ⮕