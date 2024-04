Cole Palmer'ın şapka şovuyla Manchester City Chelsea'yi 5-0 yendi

Der har du kroppsdelene Cole Palmer brukte for å sette 1–0, 2–0, og så 3–0 - og samtidig et ekte hattrickEkte hattrick: tre mål på en omgang - uten at noen andre scorer i mellomtiden. før 29 minutter var passert på Stamford Bridge.– Cole Palmer har vært strålende hele sesongen. Han har vært milevis bedre enn alt annet på Stamford Bridge denne sesongen, og kveldens forestilling er prikken over i’en, skriver Premier League-ekspert Andy Townsend.

Kun hans tidligere lagkameratCole Palmer ble hentet fra Manchester City sommeren 2023. Erling Braut Haaland er på samme nivå i kampen om å bli toppscorer i 2023/24-sesongen. Fire av jærbuens mål har kommet fra straffemerket. I tillegg til sine 20 fulltreffere er Palmer også på en delt fjerdeplass når det gjelder målgivende pasninger med ni stykker.

