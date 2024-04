Cole Palmer, Everton maçında hat-trick yaptı

29 minutter stod det på klokken da hat tricket var i boks for Cole Palmer hjemme mot Everton .Det oppstod nemlig en voldsom krangel mellom Chelsea -stjernene. Både Noni Madueke, Nicolas Jackson og Palmer ville ta straffen. Kranglingen pågikk i flere minutter.AMPERT: Nicolas Jackson ville gjerne ta straffesparket. Det ville også Cole Palmer . Foto: Andrew Couldridge

– En farse. Noni, Jackson og Palmer krangler alle tre. Veldig kjipe scener, skriver Chelsea-journalist for London Evening Standard, Nizaar Kinsella.– Det er Palmer som er straffeskytteren. Det vil ikke skje igjen, man kan ikke oppføre seg som barn igjen. Det er en skam. Jeg sa til spillerne at dette er siste gang jeg vil akseptere denne typen oppførsel. Dette er ikke en spøk, sier Pochettino.

– Jeg er straffeskytteren. Jeg ville ta den, så jeg tok den. Alle ønsker å ta ansvar, kanskje var det litt mye med kranglingen, men alle ønsker å bidra og alle vil vinne. Vi endte opp med å le og tulle med det, men manageren har snakket med oss om det nå, forteller Palmer selv om situasjonen. FULL KRANGEL: Chelsea-stjernene kranglet om hvem som skulle ta straffesparket. Foto: Andrew CouldridgeThis was farcical. Noni, Jackson and Palmer all arguing. Gallagher sorts it out. But very scruffy scenes. I think Palmer has scored 9/9 and at any normal club, he is an automatic taker.– Dette begynner å bli for dumt. Mr. Cole Palmer, skriver lagkamerat Roméo Lavia, som for tiden er ute med en langtidsskade, på– Han spiller med så mye selvtillit.

– Jeg er henrykt over å komme i gang og det føles glimrende å signere. Jeg har gått til Chelsea fordi prosjektet høres bra ut og på grunn av plattformen jeg vil få til å vise mine talenter. Det er en ung og sulten tropp, og forhåpentligvis kan vi gjøre noe spesielt her,De fire scoringene mandag kveld gjør at 21-åringen nå står med 20 mål i årets Premier League – likt med toppscorer Erling Braut Haaland.

