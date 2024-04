Cole Palmer: Chelsea'nin en iyi hücum oyuncusu

Etter 2-2 kampen mot Burnley på Stamford Bridge var det en skikkelig irritert Cole Palmer: «Det er den samme historien hver gang. Vi tar livet av oss selv hver uke. Spillerne våre må forbedre seg», fyrte 21-åringen til. Dette var etter at han hadde levert to mål til Chelsea og likevel måtte gå av banen uten full poengpotte. Der Chelsea har hatt nok en seig sesong i Premier League, har Palmer skrevet seg inn i historiebøkene.

Etter overgangen forrige sommer fra Manchester City og begrensede muligheter for spilletid, har den offensive midtbanespilleren tatt skikkelig fart hos Chelsea. 21-åringen fremstår i debutsesongen sin som Chelseas mest solide angrepsspiller. Faktisk har bare fire spillere før ham i Chelsea-historien produsert tilsvarende.Palmer er etter lørdagens to scoringer klubbens femte spiller som har et samlet antall mål og assists på minimum 20 i debutsesonge

