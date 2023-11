Cleese vitser om norsk ost: – Papegøyesmak

Forbundet vil at faglærerne får mer tillit i karaktervurderingene og øke dagens fraværsgrense på 10 prosent, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding. Og det bør gå begge veier. Forbundet mener også at det må være mulighet for faglærer å vurdere at det ikke er grunnlag for karakter selv om fraværet er under 15 prosent.

– Mange oppdager det på høsten etter å ha kommet hjem fra ferie og latt dyrene etablere seg i hjemmene, sa Aak til TV 2 tidligere i oktober. Over 260 sivile har dødd etter å ha tråkket på landminer eller andre sprengladninger i Ukraina siden krigsutbruddet i februar i fjor, opplyser landets forsvar.

Myndighetene anslår at det kan ligge miner og farlige etterlatenskaper fra krigføringen på opp mot en tredel av landets areal – 174.000 kvadratkilometer. Det er omtrent like mye som halvparten av arealet til Fastlands-Norge.

Forbrukslån økte gjennom hele året, og stadig flere tar opp lån for å dekke ulike kostnader. I tillegg har den rentebærende kredittkortgjelden økt. Fra november i fjor til november i år har forbruksgjelden økt med 9,3 milliarder kroner. Forbrukslån økte med 6,7 milliarder kroner og kredittkortgjeld har økt med 2,7 milliarder kroner. Venstre, med leder Guri Melby, har sendt brev til Presidentskapet, hvor partiet ber om en grundig redegjørelse på hvordan regjeringen vil håndtere den økte trusselen mot israelske og jødiske mål.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Flere bussruter innstilt i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Prigozjins død: – Kan gi nye muligheterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nordmann funnet død i Italia, bekrefter UD til VGTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Røde Kors kalles ut til E18 i Østfold:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: IDF: Vil utvide bakkeoperasjonen på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Friends»-stjernene: – Vi er knustTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕