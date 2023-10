City signerer fransk midstopper som 'ruver over Haaland'

Forrige sommer hentet Manchester City Jack Grealish for over milliarden. Dette var «kjekt» for Guardiola, men senterforwarden han hadde bedt om ble værende i Tottenham. Kanskje hell i nedtur? City tok Premier League-tittelen uten en ny verdensklasse spiss á la Sergio Aguero, snublet på vei til CL-finalen, men fanget opp signaturen til Erling Haaland foran rivalene. Nå fylles City-skuta med flere unge, fremadstormende.

Pep Guardiola har forpliktet seg til å bli bli med videre og sørge for at Jürgen Klopp ikke tar over Premier League, denne sommeren skal det tydeligvis hentes inn spillere for de neste fem-ti årene.

Haaland på plass, nå hentes en 19-åring som er milevis unna spotlighten nordmannen har hatt på seg de siste sesongene.hevder City nå signerer en fransk forsvarsspiller og utstyrer ham med en langtidskontrakt. Isaak Touré er spilleren få utenom Frankrike har hørt om, men sterkt ønsket og jaktet på av både Marseille og Lyon. headtopics.com

19-åringen har jobbet seg opp systemet i Le Havre, og har bokstavelig talt ruvet hos den franske klubben denne sesongen. Den franske U19-landslagsspilleren måler 2,04 (!), og har fått med seg totalt 18 kamper for den franske Ligue 2-klubben. Som sagt milevis fra nivået til to år eldre Haaland, men tydeligvis med et voldsomt potensiale.Når du i tillegg har etternavnet Touré som City-legenden Yaya Touré, da får du supporternes oppmerksomhet.

