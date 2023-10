Chris Wilder tilbake i Premier League fra søndag

Wilder har ikke hatt noen spesiell suksess etter dette. Kort opphold hos Middlesbrough, enda kortere hos Watford. Da Newcastle sendte Sheffield-manager Paul Heckingbottom i garderoben med 0-8 tap, ble Wilder linket til en potensiell retur.er det sannsynlig at to ting skjer denne helgen. Heckingbottom og Sheffield skal opp mot Arsenal på Emirates. Blir det tap her, mister 46-åringen jobben. Da står Chris Wilder klar til å ta over tøylene.

Arsenal på hjemmebane mot laget med 7 scoringer, 24 baklengs og 1 poeng på ni Premier League-kamper. Sorry, Heckingbottom, dette går mot tap. Vi digget det Chris Wilder tilførte Sheffield United mellom 2016 og 2021 og tar mer enn gjerne en ny runde med Wilder på Bramall Lane.

