Chris Wilder potensielt tilbake som Sheffield United-manager

Wilder har ikke hatt noen spesiell suksess etter dette. Kort opphold hos Middlesbrough, enda kortere hos Watford. Da Newcastle sendte Sheffield-manager Paul Heckingbottom i garderoben med 0-8 tap, ble Wilder linket til en potensiell retur.er det sannsynlig at to ting skjer denne helgen. Heckingbottom og Sheffield skal opp mot Arsenal på Emirates. Blir det tap her, mister 46-åringen jobben. Da står Chris Wilder klar til å ta over tøylene.

Arsenal på hjemmebane mot laget med 7 scoringer, 24 baklengs og 1 poeng på ni Premier League-kamper. Sorry, Heckingbottom, dette går mot tap. Vi digget det Chris Wilder tilførte Sheffield United mellom 2016 og 2021 og tar mer enn gjerne en ny runde med Wilder på Bramall Lane.

Les mer:

Sporten_com »

Chris Wilder tilbake i Premier League fra søndagChris Wilder var en av grunnene til at Sander Berge valgte Sheffield United i 2020. Wilder hadde stor suksess med klubben i 2019/20-sesongen, 9. plass og åtte poeng unna europaliga-billett var uvant kost for supporterne. Så startet fallet, Wilder fikk sparken i 2021. Les mer ⮕

Manchester United og Liverpool går for La Liga-stjerne Arsenal har ønsket lengeRobin Le Normand har lenge vært i kikkerten til Arsenal og nå tiltrekker forsvareren seg også interesse fra andre Premier League-giganter. Real Sociedad forsvareren blir nok en gang knyttet til en overgang. Les mer ⮕

Manchester United i spill - 42 milliarder kroner legges på bordetManchester United er en pengemaskin - på tross av at trofeene uteblir. Mon tro hva som kan skje hvis også United får sitt oljefond. The Sun er som vanlig ute med friske påstander. Nå hevder avisen at den saudi-arabiske kronprinsen Mohamed bin Salman kommer med et gigantbud på Manchester United. Les mer ⮕

United-stjerne får støtte etter emoji-anklagerEtter kampen mot FC København postet Manchester United-spiller Alejandro Garnacho (19) et bilde av keeperhelten André Onana (27) og to gorilla-emojier. Nå skal FA være involvert. Les mer ⮕

Forlater Manchester United når Sir Jim Ratcliffe kjøper seg innRichard Arnold kom til Old Trafford er par år etter Glazer-familien i 2005 kjøpte seg inn i Manchester United med penger måtte låne. Han har stort sett opererert i skyggen av klubbens pengemann Ed Woodward. Nå etter 16 år er det rimelig klart han forlater klubben. Les mer ⮕

Football-Insider: Man United i pole position til Ten Hags drømmesigneringDa Erik ten Hag fikk spørsmål om hva han mente om sin tidligere læregutt Frenkie de Jong, var beskjeden klar fra United-manageren: 'Han hever nivået på ethvert lag i verden'. Les mer ⮕