Chilllout samler nettbutikken og fysiske butikker

Handelsrapporten til Virke for 2023 og 2024 viser at de som driver nettbutikker i tilknytning til fysiske butikker danker ut de som kun driver nettbutikker. Det kom frem under handelskonferansen til Virke tidligere i høst.

Nå har Chillout, en spesialbutikk innen reise og friluftsliv fra Bergen, inngått partnerskap med det Sandnes-baserte selskapet Flow Solutions. De er spesialisert på handelssystemer for butikkjeder. Det går frem av en pressemelding fra selskapene. De har også med seg Profrakt i samarbeidet, som har stått for frakt av produkter for Chillout siden 2021.– Chillout har vært på jakt etter en rask og effektiv løsning som reduserer behovet for manuelt arbeid. I tillegg har det vært et ønske om å koble de fysiske butikkene tettere på nettbutikken.

– Det har tidligere vært forbeholdt kun de store butikkjedene å kunne ta i bruk løsninger der de fysiske butikkene er fullt ut integrert med både hverandre og nettbutikken, sier Roy-Andre Tollefsen, leder for produktutvikling i Flow Solutions. headtopics.com

– Profrakt Skyprint er basert på API og dekker i større grad behovet til både nettbutikker og transportører enn de tradisjonelle EDI-løsningene som har vært ledende i det norske markedet frem til nå. For Chillout sin del bidrar Profrakt med å kunne tilby faste fraktpriser på varer og økt forutsigbarheten for kundene, uavhengig av om de handler i butikk eller på nett, sier Alf Kristian Amundsen, administrerende direktør i Profrakt.

