Chelsea sikret avansement i mesterligaen med seier over Real Madrid

Etter 74 minutter havnet han i en konfrontasjon med Leroy Sané etter å ha kastet bort ballen. Krangelen førte til at Bjelica løftet hendene og dyttet Sané i ansiktet. Sekunder senere gjorde han det igjen.Kampen endte 1-0 til Bayern München som for øyeblikket ligger på andreplass i ligaen, fire poeng bak Bayer Leverkusen.Norske Guro Reiten (til høyre) jubler etter å ha satt straffen og sørget for den første scoringen da Chelsea tok imot Real Madrid i London onsdag kveld.

Foto: Zac Goodwin / PA / AP / NTBEn prikkfri straffe fra Guro Reiten og et selvmål fra Real Madrid sørget for at Chelsea vant 2-1 og er sikret å gå videre fra gruppespillet i mesterligaen. Reiten spilte fra start for Chelsea, som befestet plassen på toppen i sin mesterligagruppe i en kamp mot gruppejumbo Madrid, som allerede før kampen var uten sjanse til avansemen





