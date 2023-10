Chelsea-manageren: 'Dette var første kamp han spilte uten smerter'

27.10.2023 14:25:00 / Kilde: Sporten_com

På onsdag dundret Chelsea til med 3-0-seier over Brighton. For Ruben Loftus-Cheek var dette den første seieren han kunne feire uten smerter. 23-åringen spilte en sentral rolle mot Brighton og sto for en nydelig scoring i krysset, hans 8. for denne sesongen.