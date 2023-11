ChatGPTs suksess gir et falskt bilde av hvor langt kunstig intelligens er kommet

Å få hjelp av ChatGPT til å skrive e-poster eller til å få forslag fra Netflix til din neste serie er både nyttig og artig bruk av KI. Men det er museskritt målt mot mulighetene som vil åpne seg ved klok videreutvikling av KI-teknologi:

Tempoøkninger i det grønne skiftet, mer effektive behandlingsformer i helsevesenet og metoder for mer bærekraftig industri, for å nevne noe.Ta alle landets vannkraftturbiner. Gode KI-modeller vil kunne forutse når disse trenger vedlikehold og reparasjoner. Utskiftninger som i dag må skje tidlig, for sikkerhets skyld, kan ved hjelp av KI gjøres når de faktisk trengs og med minst mulig påvirkning på driften.

Til å løse de store samfunnsutfordringene trengs algoritmer som forholder seg til den fysiske verden og finner sammenhenger som vi mennesker ikke ser.KI-genererte tekstsvar og falske bilder kan se veldig imponerende ut. Men det skal ikke mye gransking til for å avdekke at modellene som ligger bak, ikke forstår noen ting.

Så lenge maskinlæringsmodellene kun ser den digitale verden, som forblir en skygge av den fysiske virkeligheten, får vi aldri høstet de virkelig store gevinstene KI kan gi oss. Vi bør derfor skape KI-modeller som kan se verden på egen hånd, gjennom sensordata. Disse kan inneholde informasjon utover de forenklede matematiske modellene vi i stor grad baserer oss på i dag.Vi må bygge på eksisterende vitenskap og utvikle hybride modeller som kombinerer maskinlæring med matematisk modellering basert på underliggende fysiske lover. I dette arbeidet må alle fagfelt engasjere seg.

