Charlotte Kalla har fått unnskyldning etter sjokkhendelsen:

Har valgt å tilgiDet var programleder Peter Settman som kysset Kalla, som den gang var et nytt tilskudd til svensk offentlighet. Settman gikk umiddelbart ut etter bokutgivelsen tirsdag og beklaget det hele. 15 år etter hendelsen.

Til tross for at hendelsen har skapt en rekke overskrifter, var det ikke den historien Kalla var mest nervøs for å dele i sin nye bok. Dog forstår hun at det som skjedde vekket oppsikt. – Det er kjempetrist at hun opplever det sånn, eller opplevde det sånn. Det var absolutt ikke meningen, uttaler han til den svenske TV-kanalen.

– Det er 15 år siden. Det høres ikke så lenge ut, men det er lenge, rent kulturelt. Jeg tror at jeg nå hadde tenkt på en annen måte når jeg hadde gjort improvisasjonen. Jeg tror jeg hadde hoppet over det. Det er ikke morsomt i dag.Deler flere ukjente historierHendelsen med Settman, som for øvrig skjedde da Kalla var 20 år, like etter at hun hadde vunnet Tour de Ski, er blant mange ukjente historier som fremkommer i boken.

